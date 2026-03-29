Alle 19:30 del 29 marzo 2026, si segnalano lavori in corso lungo via di Ponte Galeria a Roma. La strada rimane percorribile, ma si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e ai possibili rallentamenti. Non sono state riportate altre interruzioni o variazioni nel traffico della zona in quel momento.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria la strada è transitabile a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana questi lavori si protrarranno fino al 23 di aprile ricordiamo poi lavori sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali in direzione del centro città frequente la formazione di rallentamenti e code e vanno avanti anche i lavori sulla Ardeatina la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia possibile la formazione di rallentamenti e code nelle due direzioni per quanto riguarda il trasporto ferroviario proseguono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-03-2026 ore 19:30

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