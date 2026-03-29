Traffico Roma del 29-03-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 29 marzo 2026, la situazione del traffico a Roma appare tranquilla. Le strade principali della città non segnalano congestioni o problemi di rilievo, e il flusso veicolare si presenta regolare. La situazione è monitorata in tempo reale e non sono segnalate interruzioni o deviazioni nel traffico.

Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati situazione tranquilla Al momento so le strade della capitale questo grazie anche alle limitazioni in atto per la domenica ecologica che vieta la circolazione di tutti i veicoli all'interno della fascia verde anche se forniti di permesso di accesso in circolazione nelle zone a traffico limitato stop Quindi questa mattina fino alle 12:30 e nel pomeriggio Dalle 16:30 alle 20:30 e come sempre possono circolare i veicoli ibridi ed elettrici quelli a GPL o metano da 3 Poi le auto a benzina euro 6 motorini con motore 4 tempi da Euro 2 in poi e le moto 4 tempi Euro 3 e successive da segnalare ancora... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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