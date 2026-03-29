Traffico Roma del 29-03-2026 ore 08 | 30

Nella mattina del 29 marzo 2026, alle ore 8:30, si registra traffico a Roma durante l'ultima domenica ecologica della stagione. La circolazione si svolge all’interno della fascia oraria stabilita, con alcune aree che mostrano rallentamenti e congestioni. La giornata segna la conclusione delle restrizioni previste per questa fase, mentre le auto circolano secondo le normative in vigore.

Luceverde Roma Buongiorno ultima domenica ecologica della stagione oggi all'interno della fascia verde stop Dunque ai veicoli fino alle 12:30 e poi di nuovo nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 nel pomeriggio dalle 16 alle 18 si svolgerà una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli difficoltà saranno Dunque possibili sulle strade adiacenti nel corso della mattinata nelle varie parrocchie dei Quartieri domani per celebrare la domenica delle Palme sono in programma brevi processioni che localmente potranno creare temporanei stop al traffico intanto proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione di Pigneto e per questo motivo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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