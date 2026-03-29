Il traffico nella regione Lazio alle 17:30 del 29 marzo 2026 mostra un leggero aumento rispetto al consueto, con alcune code segnalate sulla rete viaria. Si registrano rallentamenti nelle principali arterie stradali, soprattutto in prossimità degli svincoli e delle zone urbane più trafficate. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore con il protrarsi delle condizioni attuali.

luce verde Lazio Bentrovati traffico in leggero aumento sulla rete viaria laziale attese coda alla barriera di Roma Est sulla A24 roma-teramo in direzione della Capitale tra lentamente anche su via Pontina da Castel Romano raccordo anulare sempre in direzione di Roma e del momento il traffico anche a Roma lungo la carreggiata interna del raccordo anulare con rallentamenti e code tra La Romanina è via Appia rallentamenti anche in carreggiata esterna Pontina è Appia e in provincia di Viterbo ricordiamo che per lavori sul raccordo Viterbo Terni ci viaggia su carreggiata ridotta tra Orte e l'uscita per Soriano nel Cimino in direzione di Viterbo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-03-2026 ore 17:30

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