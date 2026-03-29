Traffico Lazio del 29-03-2026 ore 09 | 30

Alle 09:30 del 29 marzo 2026, il traffico nelle strade del Lazio risulta essere tranquillo. La circolazione è scorrevole e non si segnalano incidenti o interruzioni significative. Le condizioni delle strade sono buone e non si registrano particolari rallentamenti o congestioni nella regione.

luce verde Lazio Buongiorno situazione tranquilla Al momento lungo le strade del Lazio Buone le condizioni del tempo motivo in più per uscire dalle città per le consuete gite fuori porta della domenica ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22 a chi si sposterà verso le località montane della Regione ricordiamo che ancora Fino al prossimo 15 aprile è obbligatorio avere a bordo catene da neve o pneumatici invernali montati a prescindere dalle condizioni del tempo in provincia di Viterbo dove per lavori sul raccordo Viterbo Terni si viaggia su carreggiata ridotte tra Orte e. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-03-2026 ore 09:30 Articoli correlati Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovate in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini code per lavori in corso tra Roccasecca dei Volsci e il bivio per... Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati traffico intenso con code a tratti sulla via Pontina da Spinaceto alla Cristoforo Colombo trafficato anche il percorso Urbano... Contenuti e approfondimenti su Traffico Lazio del Temi più discussi: Domenica della palme, le processioni a Viterbo: divieti, strade chiuse e modifiche al traffico; Torna l'ora legale: quando spostare le lancette e cosa cambia da questa domenica; DOMANI L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA; Enav, cresce il dividendo. Ritardi in calo per i voli. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino il ... romadailynews.it Traffico Lazio del 28-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio Buon pomeriggio situazione è tutto sommato tranquilla lungo le strade del Lazio per ora non sono segnalati difficoltà mi ricordo che in ... romadailynews.it Per venticinque anni è rimasta sulla carta. Una promessa ripetuta, rinviata, dimenticata. Ora la bretella Cisterna-Valmontone finalmente riparte. È un’infrastruttura attesa da un intero territorio: meno traffico, collegamenti più veloci tra il sud del Lazio e l’autostra - facebook.com facebook