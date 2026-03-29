tra scienza fede e storia il capodanno della pisaniana

A Pisa, il passaggio al 2027 è stato accompagnato dalle celebrazioni del Capodanno Pisano, una tradizione che si rinnova ogni anno nei giorni di inizio gennaio. La festa, che affonda le radici in un antico calendario fino al 1749, combina elementi di storia, fede e scienza. Negli ultimi anni, questa ricorrenza ha visto una ripresa delle manifestazioni pubbliche e delle celebrazioni popolari.

Tra scienza, fede e storia a Pisa siamo già entrati nel 2027 e la Pisaniana non poteva certo trascurare il Capodanno Pisano e le celebrazioni che si sono tenute nei giorni scorsi, per una tradizione legata all’antico calendario in uso fino al 1749 e riscoperta negli ultimi anni. Le iniziative che hanno animato i festeggiamenti sono al centro della punata di stasera della trasmissione televisiva in onda alle 21 su 50Canale, prodotta dal circolo culturale "Filippo Mazzei" e condotta da Carlotta Romualdi. Il Capodanno Pisano però coincide con l’inizio della primavera e della nuova stagione turistica. Da qui l’impegno del Comune, in questi 8... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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