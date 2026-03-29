L’ex capitano della Roma ha commentato il prossimo incontro a San Siro, affermando che l’Inter deve vincere per mantenere le chance di qualificazione europea. Ha anche sottolineato l’importanza di una prestazione coraggiosa da parte della squadra giallorossa, che si prepara a sfidare i nerazzurri in una partita decisiva. Tra le altre questioni, si discute anche della gara contro il Como, in vista delle prossime giornate di campionato.

Inter News 24 Totti, l’ex capitano giallorosso analizza il big match di San Siro: la corsa al quarto posto e l’insidia Como. Le sue parole. A margine dell’evento Operazione Nostalgia al PalaEur, Francesco Totti ha presentato la delicata sfida di domenica sera tra Inter e Roma. Secondo l’ex numero dieci giallorosso, la pressione sarà tutta sulla squadra di Cristian Chivu, costretta a non sbagliare per blindare il primato in classifica. « Inter-Roma? Mi aspetto una partita difficile. L’Inter deve vincere assolutamente il campionato, mentre la Roma deve restare in scia di Como e Juve », ha spiegato lo storico capitano, sottolineando l’importanza della posta in palio per entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Totti sfida San Siro: «Inter obbligata a vincere, ma la Roma sia coraggiosa»

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