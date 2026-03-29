Tottenham ufficiale la separazione con Tudor! Altro terremoto in casa Spurs il comunicato e chi sarà il nuovo allenatore

Il Tottenham ha annunciato ufficialmente la separazione dall'allenatore Tudor, segnando un cambiamento importante nello staff della squadra. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale. Si attende ora l’annuncio del nuovo allenatore, in un momento di grande attenzione attorno al club. La separazione rappresenta un nuovo capitolo per il team in Premier League.

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