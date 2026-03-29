Tosatura troppo presto | in Mugello centinaia di pecore morte per lo ' shock termico' dovuto al freddo

In Mugello, circa duecento pecore sono decedute nelle ultime settimane a causa di un improvviso abbassamento delle temperature e delle abbondanti nevicate. Le pecore sono state tosate troppo presto, prima che le condizioni meteorologiche migliorassero, e questo ha causato loro uno shock termico. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli allevatori della zona.

Sarebbero decine, forse anche oltre i cento capi, gli animali deceduti nei giorni scorsi. Verifiche in corso dei veterinari dell'Asl Potrebbero essere quasi duecento le pecore morte nei giorni scorsi a causa dell'ondata di freddo, corredata da abbondanti nevicate, dei giorni scorsi. A riferirlo è il giornale on line OkMugello, al quale sarebbero arrivate numerose segnalazioni da parte di operatori del settore. Se in un primo momento si parlava di pochi animali, poi qualche decina, durante il fine settimana la conta degli ovini deceduti - a quanto riportato per il freddo - avrebbe abbondantemente superato il centinaio. L'area interessata sarebbe quella di Vicchio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Tosatura troppo presto: in Mugello centinaia di pecore morte per lo 'shock termico' dovuto al freddo Articoli correlati Meteo, la doppia faccia della Pasqua in Toscana: shock termico in arrivo. Ecco dove e quanto durerà il freddoFirenze, 29 marzo 2026 – La primavera ancora una volta si conferma una stagione di estremi, capace di passare nel giro di poche ore dai primi tepori... Freddo shock! Il paese nella morsa del gelo: decine di morti e centinaia di feritiDal 20 gennaio il Giappone è alle prese con nevicate intense e continue che hanno colpito soprattutto le regioni settentrionali e nord-occidentali.