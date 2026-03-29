Torres-Livorno 3-1 | tripletta lampo di Di Stefano salva Sassari

Nella partita tra Torres e Livorno, la squadra di casa ha vinto per 3-1. Lorenzo Di Stefano ha segnato tre gol nelle prime fasi del match, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La gara si è svolta con un avvio deciso che ha portato ai tre marcatori nei primi minuti. La vittoria ha avuto un ruolo importante nella corsa alla salvezza in Serie C.

La vittoria della Torres sul Livorno per 3-1 rappresenta un momento di svolta decisiva nella corsa alla salvezza in Serie C, ottenuta grazie alla tripletta lampo di Lorenzo Di Stefano nei primi minuti di gioco. Questo risultato permette ai rossoblù di uscire temporaneamente dalla zona playout, dimostrando come la resilienza sportiva possa tradursi in punti preziosi per il bilancio sportivo locale. L’azione si è sviluppata con una rapidità impressionante, dove i sassaresi hanno imposto il proprio ritmo fin dal fischio d’inizio, lasciando gli ospiti senza via di fuga immediata. La precisione fredda del giocatore chiave ha segnato tre reti nel giro di pochi istanti, trasformando una semplice partita in una lezione tattica che va oltre il semplice punteggio finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torres-Livorno 3-1: tripletta lampo di Di Stefano salva Sassari Articoli correlati Serie C | Torres-Livorno 3-1, le pagelle: amaranto da incubo, in Sardegna non si salva nessunoUn Livorno svuotato e remissivo si arrende con troppa facilità alla Torres, che chiude la pratica già nei primi sedici minuti grazie alla tripletta... Leggi anche: Carpi - Torres 1-1 | Zagnoni salva il Carpi, contro la Torres è punto d'oro Una raccolta di contenuti su Torres Livorno 3 1 tripletta lampo di... Temi più discussi: VIDEO. Torres-Livorno 3-1: gol e highlights; Torres-Livorno, le formazioni ufficiali; Calcio Serie C, tripletta Di Stefano e la Torres piega il Livorno 3-1; Torres-Livorno 3-1 | diretta live: la partita dei rossoblù, minuto per minuto. Torres-Livorno 3-1, le pagelle di PLP: rossoblù a velocità supersonica. Di Stefano quasi poker, Antonelli insuperabileSassari. Una Torres straripante, concreta, bella. Una Torres che ha finalmente dimostrato le sue qualità. La Torres che tutti i tifosi sognavano si è finalmente palesata con una prestazione da urlo. S ... sassarinotizie.com Video Torres Livorno (3-1) | Gol e highlights: tris made in Sardinia! (Serie C)Video Torres Livorno gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie C di oggi 28 marzo ... ilsussidiario.net La gallery del match tra Torres e Livorno Foto alexaush - facebook.com facebook #Torres Le parole di Roberto #Venturato, tecnico del #Livorno, nel post-partita del match perso 3-1 contro i rossoblù di Alfonso #Greco x.com