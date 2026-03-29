A Ostuni torna il workshop “Primule viola” dedicato all'autodifesa femminile. L’evento prevede sessioni pratiche e teoriche rivolte alle donne, con l’obiettivo di fornire strumenti per la difesa personale. La partecipazione è aperta a tutte le donne interessate, e l’iniziativa si svolge presso una struttura comunale in centro città. L’appuntamento si ripete annualmente, con date comunicate dagli organizzatori.

OSTUNI - Ci sono incontri che lasciano un segno. Ci sono momenti in cui la consapevolezza diventa forza. È da questo spirito che nasce, per il terzo anno consecutivo, “Primule Viola”, il workshop teorico-pratico di autodifesa femminile promosso dal Lions Club Ostuni Città Bianca, realizzato in collaborazione con gli istruttori dell’Aretè Wellness Club di Ostuni, partner attivo e fondamentale del service sin dalla sua prima edizione. “Primule Viola” non è solo un corso. È un’esperienza. Un’occasione per fermarsi, riflettere, riconoscere i segnali, acquisire strumenti e – soprattutto – riscoprire la propria forza. Perché la difesa più potente nasce dalla conoscenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Torna “Primule viola”: workshop sull'autodifesa femminile

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