Durante un'intervista a 'Cose Scomode', gli ex calciatori Luca Toni ed Emiliano Viviano hanno espresso insoddisfazione per il modulo 3-5-2 adottato dal Milan. Entrambi hanno dichiarato che la formazione non funziona più e che dovrebbe essere abbandonata. Le loro parole si aggiungono a un dibattito più ampio sulla strategia tattica della squadra.

I due ex calciatori Luca Toni ed Emiliano Viviano, nell'ultima puntata del podcast 'Cose Scomode' hanno aspramente criticato il modulo che Massimiliano Allegri sta utilizzando in questa stagione al Milan, ovvero il 3-5-2. Precisamente, i due non criticano il modo di giocare del tecnico rossonero ma il modulo in sé visto come qualcosa di ormai superato e poco moderno, reo di rendere le partite noiose. Ecco, di seguito, le loro parole. Toni: "Cerchiamo di iniziare a mettere un calcio che basta il 3-5-2, il 5-3-2, altrimenti ragazzi uno dice che le partite diventano noiose. Non hai la fortuna di avere sempre Dimarco che è un fantasista messo li, nella maggior parte delle squadre il 3-5-2 è noioso". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Toni e Viviano stanchi del 3-5-2: “Basta con questo modulo! È una formazione morta”

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