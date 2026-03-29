Tommaso da Celano il primo biografo di san Francesco

Tommaso da Celano è conosciuto come il primo biografo di san Francesco. Oltre a questo ruolo, è stato anche scrittore e poeta di rilievo, mostrando una notevole cultura personale. La sua figura è strettamente collegata alla vita e all’opera di Francesco di Assisi, ma la sua personalità e le sue attività culturali si estendono ben oltre questo legame.

Tommaso da Celano, dipinto di Gabriella Izzi Benedetti * La personalità umana e culturale di Tommaso da Celano, strettamente legata alla figura di Francesco di Assisi, non si esaurisce in questo legame, poiché Tommaso è stato scrittore e poeta di pregio, un personaggio di notevole cultura. È suo il famoso Dies irae, parte del Requiem, rito esequiale previsto dalla Messa tridentina, inserito nella liturgia Delle Ore, musicato da Mozart, Verdi, Listz, Donizetti, Berlioz e tanti grandi della musica. Questa celebre sequenza in lingua latina è considerata la migliore composizione poetica medievale, con versi a rima baciata, il metro trocaico, tipico della poesia classica con il suo ritmo accentuativo fluido e incalzante. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tommaso da Celano, il primo biografo di san Francesco Articoli correlati Anteprima a Milano di “Parola di Tommaso”, il film sul primo biografo di San FrancescoDomenica 18 gennaio proiezione all’Anteo Spazio Cinema del film con Corrado Oddi che racconta la figura di Tommaso da Celano MILANO – Domenica 18... Leggi anche: “Parola di Tommaso”: anteprima a Firenze del nuovo film su Tommaso da Celano Il mistero delle stimmate di San Francesco Contenuti utili per approfondire Tommaso da Celano il primo biografo di... Temi più discussi: Tommaso da Celano, il frate dimenticato che scrisse la vita di San Francesco d’Assisi; Pescara: nel libro di Elsa Flacco Tommaso da Celano e il dopo San Francesco; Chiamata alla pace 2026; Le musiche della Passione. Parola di Tommaso arriva a Roma: il film sul primo biografo di San Francesco continua il suo successoCelano. Parola di Tommaso arriva a Roma: continua il grande successo del film sul racconto del primo biografo di San ... abruzzolive.it Dal cuore della Marsica a Piazza Campo de’ Fiori: Parola di Tommaso debutto d’autore al Cinema FarneseCelano - Roma si prepara ad accogliere un racconto che attraversa i secoli. Sabato 21 Marzo, alle ore 17:00, il film Parola di Tommaso farà il suo debutto nella Capitale, scegliendo come ... terremarsicane.it Della loro esistenza si fa menzione nella biografia di san Francesco Vita Prima, di Tommaso da Celano... #sandalidisanfrancesco - facebook.com facebook