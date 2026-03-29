Tomba profanata di Pamela Genini dal blitz di gruppo alla mente malata | tutte le tesi di uno scempio disumano

A Bergamo, nella mattinata del 29 marzo 2026, è stata scoperta una tomba profanata con il corpo al suo interno mutilato. La testa del defunto è stata rimossa e portata via, mentre il cadavere è stato posto sotto sequestro. Le indagini si concentrano su un blitz di gruppo che avrebbe portato allo scempio, considerato da fonti ufficiali un atto disumano e intenzionale.

Bergamo, 29 marzo 2026 – La scena è da film horror. La tomba profanata e il cadavere, ora sotto sequestro, mutilato: la testa amputata e portata via. Una sorta di feticcio macabro. “Nemmeno la morte le ha concesso pace: qualcuno ha violato anche il suo ultimo rifugio”, dice l’ avvocato Nicodemo Gentile, facendosi portavoce della signora Una, la mamma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa dall’ex Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025 in un appartamento di Milano. Lo scempio al cimitero. Gentile ha definito “uno scempio disumano” la profanazione, scoperta nei giorni scorsi al cimitero di Strozza, in Valle Imagna. E ha sottolineato che al momento non si comprendono “le ragioni del macabro gesto, compiuto verosimilmente da più persone e che ha profondamente colpito la famiglia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tomba profanata di Pamela Genini, dal blitz di gruppo alla mente malata: tutte le tesi di uno “scempio disumano” Articoli correlati Il corpo di Pamela Genini decapitato, l’appello della mamma: “Trovate chi ha fatto questo scempio disumano”Strozza (Bergamo), 28 marzo 2026 – Dopo aver perso una figlia nel modo più atroce, uccisa a coltellate dall’uomo che avrebbe dovuto amarla, la... Profanata la tomba di Pamela Genini uccisa dall'ex Gianluca Soncin, corpo trovato senza testa dai parentiGianluca Soncin ha profanato la tomba dell’ex Pamela Gemini, la 29enne brutalmente uccisa dallo stesso compagno il 15 ottobre 2025 nel suo... Tutti gli aggiornamenti su Pamela Genini Temi più discussi: Ore 14 2025/26 - Pamela Genini, profanata la sua tomba al cimitero di Strozza - 27/03/2026 - Video; Profanata la tomba di Pamela Genini, il corpo ritrovato senza testa: si indaga per vilipendio; Tomba profanata di Pamela Genini, sentito Francesco Dolci: ultime notizie; Pamela Genini, il corpo profanato: trafugata la testa dalla tomba. Profanata la tomba di Pamela Genini, la modella uccisa dall’ex: corpo decapitato, rubata la testa. Indagine per vilipendioIl corpo della modella di 29 anni, uccisa lo sorso ottobre a Milano dall'ex compagno Gianluca Soncin, è stato trafugato a Strozza. Le autorità indagano per trovare i responsabili del macarbro gesto ... ilgiorno.it Profanata la tomba di Pamela Genini, il corpo ritrovato senza testa: si indaga per vilipendioLa tomba profanata. Il corpo mutilato. La testa portata via. Una scoperta macabra e dolorosa riguarda Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex ... milano.repubblica.it Le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa dal suo ex compagno a Milano - facebook.com facebook Chi ha rubato la testa di Pamela Genini Esclusa la pista del ricatto, il sospetto di «una mente pericolosa» x.com