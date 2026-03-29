Il produttore WWE TJ Wilson ha espresso la sua opinione sui match di wrestling moderni, sottolineando che la narrazione ha un ruolo più rilevante rispetto alle mosse spettacolari. Wilson ha spiegato che la storia che si crea durante il match è ciò che coinvolge maggiormente il pubblico, ritenendo questa componente più significativa delle acrobazie tecniche. La sua posizione si concentra sull'importanza del racconto nel contesto degli incontri di wrestling contemporanei.

Il produttore WWE, TJ Wilson ha spiegato perché, secondo lui, la narrazione conta molto più delle mosse spettacolari nel wrestling. Durante una conversazione con Dan Marston, Wilson ha sottolineato che molti fan oggi si concentrano troppo sugli aspetti atletici, come salti, flip e moonsault. Ma questo, a suo parere, non è ciò che rende davvero efficace il wrestling. Le più grandi star della storia, infatti, non si sono affermate grazie a queste mosse, bensì perché il pubblico era emotivamente coinvolto nelle loro storie. L’emozione prima di tutto: Perché TJ Wilson difende lo storytelling. Wilson ha evidenziato come alcuni dei nomi più iconici del wrestling non abbiano costruito la propria carriera su manovre ad alto rischio, eppure sono riusciti comunque a riempire arene e a regalare match indimenticabili. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TJ Wilson critica i match moderni: “Lo storytelling è più importante delle mosse spettacolari”

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