Tisg indotto in apnea Un vertice per la crisi Vogliamo un piano ultimatum dei sindacati

Le rappresentanze sindacali hanno chiesto un piano industriale concreto e duraturo, chiedendo garanzie sull’occupazione e sui pagamenti ai fornitori. La situazione della Tisg, che si trova in difficoltà, ha portato a convocare un vertice per affrontare la crisi. La richiesta di un intervento immediato è stata formulata attraverso un ultimatum. L’incontro si è svolto a Marina di Carrara il 29 marzo 2026.

Marina di Carrara, 29 marzo 2026 – “Un piano industriale serio e lungimirante, rassicurazioni sull’occupazione e sui pagamenti dei fornitori. Sono i punti principali che il segretario della Uilm Lucca e Massa Carrara, Giacomo Saisi pone come termine in vista dell’incontro di domani, con i vertici di The Italian Sea Group e i legali. “Dall’ultimo confronto, il silenzio della dirigenza è stato interrotto solo da informazioni frammentarie. Ad oggi, la situazione richiede risposte certe e non più rinvii. L’azienda deve rispettare gli impegni presi negli incontri precedenti – scrive Saisi – La Uilm pone all’azienda cinque condizioni per proseguire il confronto: la presentazione idel piano industriale necessario a traghettare l’azienda fuori dall’attuale tempesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tisg, indotto in apnea. Un vertice per la crisi. “Vogliamo un piano”, ultimatum dei sindacati Articoli correlati Crisi Tisg "Chiarite la scelta dell’esperto"Composizione negoziata per The Italian Sea Group: l’Ordine provinciale dei commercialisti torna a chiedere chiarimenti sulla nomina dell’esperto. Crisi Tisg: 1.500 posti a rischio, il 30 marzo è la dataLa crisi che attanaglia l’azienda Tisg a Marina di Carrara ha raggiunto una fase delicata, con l’avvio ufficiale della procedura di composizione... Tutti gli aggiornamenti su Tisg indotto in apnea Un vertice per la... Argomenti discussi: Tisg, indotto in apnea. Un vertice per la crisi. Vogliamo un piano, ultimatum dei sindacati. The Italian Sea, acque in tempestaDopo l’annuncio della composizione negoziata della crisi, l’azione del produttore di yacht è affondata sotto quota 1 euro dai massimi sopra 11 di marzo ... repubblica.it Crisi TISG, ieri vertice in Prefettura: continuità produttiva ma resta l’allarme sull’indottoUn tavolo istituzionale convocato dalla Prefettura di Massa-Carrara ha riunito ieri azienda, sindacati e istituzioni locali per affrontare la situazione finanziaria di The Italian Sea Group. Secondo q ... pressmare.it