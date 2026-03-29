Un ex dirigente di Telecom, durante una conferenza stampa, ha paragonato l’attuale scenario di Tim e Poste a quello dell’impero romano, osservando l’estensione internazionale della compagnia su una cartina geografica. La discussione si concentra sulla possibile crescita e sulla collaborazione tra le due aziende, che potrebbe riportarle a livelli di rilievo nel settore delle telecomunicazioni.

«Sembra di vedere l'impero romano» Umberto de Julio (AD Telecom 199899) ricorda di averla sentita da un professore universitario durante una conferenza stampa della compagnia, mentre ammirava su una cartina geografica tutta l'estensione internazionale di Telecom. Erano anni in cui Tim produceva utili anche grazie a manager come Vito Gamberale, poi ha iniziato a produrre solo debito e si è rimpicciolita da Impero Romano a villaggio di Asterix. Ora con il matrimonio con Poste il ciclo può tornare virtuoso. La notizia viene pubblicata domenica sera, appena letta la fantasia ha cominciato a volare e il pensiero dei più irrequieti a immaginare quale potesse essere la reazione di lunedì. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tim insieme a Poste può tornare grande

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