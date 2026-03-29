Tiboni soddisfatto | Ma ora stiamo coi piedi per terra

Dopo aver giocato 11 partite in 35 giorni, la squadra di Montecchio Gallo sta prendendo una pausa prima di affrontare le sfide finali della stagione. La prossima settimana sarà impegnata nella seconda partita di Coppa Italia, seguita dalle ultime tre gare di campionato. Il tecnico ha commentato che ora si trovano con i piedi ben saldi a terra, pronti per le ultime fasi della competizione.

Dopo 11 partite in 35 giorni la K Sport Montecchio Gallo sta ricaricando le energie per il rush finale che la vedrò impegnata su due fronti: la gara due di Coppa Italia e le ultime 3 partite di campionato. Presidente Enrico Tiboni guardiamo a quanto fatto finora, soddisfatto? "Certamente, Non potrei non esserlo, essere primi in campionato da soli a tre giornate dalla fine con quattro punti di vantaggio sulla Fermana ed essere in semifinale, nella fase nazionale di Coppa Italia, non è poco per una società calcistica come la nostra, seppur strutturalmente ben organizzata". Ora viene il bello? "Dobbiamo restare con i piedi per terra. Abbiamo fatto un percorso eccellente, ma non abbiamo vinto ancora nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tiboni soddisfatto: "Ma ora stiamo coi piedi per terra" Articoli correlati Marco Bezzecchi resta con i piedi per terra: “Sono soddisfatto, ma i test sono diversi da un weekend di gara”Marco Bezzecchi sarà uno degli osservati speciali questo weekend a Buriram in occasione del primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2026. Leggi anche: Carrarese Ora gli azzurri fanno sognare. Ma Calabro fa il pompiere: "Piedi per terra"