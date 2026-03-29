Tevere barriere acchiappa plastica | attiva la terza a Ostia l’ambiente ringrazia

Il fiume Tevere ha visto l’attivazione della terza barriera per la raccolta della plastica, installata recentemente nella zona di Ostia. La Regione Lazio ha portato avanti questa iniziativa come parte delle azioni dedicate alla tutela ambientale e alla riduzione dell’inquinamento nel corso di quest’anno. La barriera si inserisce in un progetto più ampio di interventi per migliorare la qualità delle acque del fiume.

Ostia, 29 marzo 2026 – La Regione Lazio si conferma in prima linea nei progetti di transizione ecologica con l’installazione della terza barriera raccogli plastica sul fiume Tevere. L’intervento è scattato in questi giorni alla foce del fiume, in prossimità di Capo Due Remi, sul lato di Ostia. Questa nuova postazione si aggiunge alla seconda barriera già operativa sulla riva destra e alla prima posizionata sul fiume Aniene. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di sostenibilità che unisce innovazione, tutela ambientale e valorizzazione delle bellezze culturali e paesaggistiche, promosso dall’assessorato al Demanio e tutela del Territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Roma: assessora Ambiente, partito il lavoro operativo per la balneabilita’ del TevereContinua il progetto di riqualificazione ambientale ed ecosistemica del Tevere, un’iniziativa che prevede la creazione di quattro distinti gruppi di... Una mano all’ambiente: arriva l’ecocompattatore per ridurre la plasticaSarzana, 5 gennaio 2026 – E’ stato attivato nel parcheggio di piazza Avis a Porta Parma il nuovo eco compattatore per la raccolta della plastica... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tevere barriere acchiappa plastica... Tevere, barriere acchiappa plastica: attiva la terza a Ostia, l’ambiente ringraziaOstia, 29 marzo 2026 – La Regione Lazio si conferma in prima linea nei progetti di transizione ecologica con l’installazione della terza barriera raccogli plastica sul fiume Tevere. L’intervento è ... ilfaroonline.it Su Tevere e Aniene tornano le barriere acchiappa plasticaNella mattinata del 14 marzo l’assessore ai rifiuti del Lazio, Fabrizio Ghera, ha effettuato un sopralluogo all’interno della riserva Valle dell’Aniene per sincerarsi del funzionamento della diga ... romatoday.it