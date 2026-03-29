Terribile incidente in Moto2 e bandiera rossa a Miami | Ferrandez perde il controllo 7 piloti a terra

A Miami si è verificato un grave incidente durante una gara di Moto2, che ha portato alla bandiera rossa. Il pilota Ferrandez ha perso il controllo della moto, finendo per colpire in pieno il suo avversario. L’incidente ha coinvolto anche altri sette piloti, tutti finiti a terra a causa della dinamica improvvisa e violenta dell’evento.

Bruttisimo e spaventoso incidente in Moto2. La moto di Ferrandez sembra impazzita e colpisce a tutta velocità Salac. La caduta provoca la caduta di almeno 7 piloti. Bandiera rossa e gara interrotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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