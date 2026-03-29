Il 29 marzo 2026, durante l’udienza nel procedimento per l’omicidio di una donna avvenuto nell’aprile 2025, il difensore dell’imputato ha annunciato l’intenzione di non rispondere. La vittima è stata colpita con un coltello nel cortile di un condominio di Samarate. La perizia del medico legale ha confermato che la donna era cosciente fino all’ultimo momento prima del decesso.

Samarate (Varese), 29 marzo 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Vincenzo Gerardi, imputato per l’ omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa a coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile condominiale di via San Giovanni Bosco, a Samarate. Davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio Gerardi ha detto soltanto: “Mi rifiuto di rispondere”. La stessa scelta della sorella, Daniela Gerardi. I verbali degli interrogatori. In udienza il pm Ciro Caramore ha chiesto la lettura dei verbali degli interrogatori resi dall’imputato subito dopo il fermo il 16 aprile e davanti al gip il 19. Gerardi, arrestato in flagranza e reo confesso, ha sempre ammesso l’omicidio, negando però lo stalking e la premeditazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teresa Stabile uccisa dal marito, la perizia del medico legale: “Vittima cosciente fino all’ultimo”

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