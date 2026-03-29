Teresa Stabile uccisa con 15 coltellate dal marito la perizia del medico legale | Era cosciente fino all’ultimo

Durante l'autopsia, il medico legale ha riferito che Teresa Stabile è stata colpita dal marito con 15 coltellate, di cui cinque sono risultate mortali, due delle quali al cuore. Le ferite sono state infitte da distanza ravvicinata e la donna sarebbe rimasta cosciente fino alla fine. I risultati si basano sull'esame eseguito dopo il decesso.

Secondo i risultati dell'autopsia presentati dal medico legale, Teresa Stabile è stata uccisa dal marito Vincenzo Gerardi con 15 coltellate da distanza ravvicinata, cinque mortali di cui due al cuore, e sarebbe rimasta cosciente fino agli ultimi istanti di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Teresa Stabile uccisa dal marito, la perizia del medico legale: “Vittima cosciente fino all’ultimo”Samarate (Varese), 29 marzo 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Vincenzo Gerardi, imputato per l’omicidio della moglie Teresa... Teresa Stabile uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Gerardi nel Varesotto: al via oggi il processoSi apre oggi il processo per il femminicidio di Teresa Stabile, la donna di 55 anni uccisa a coltellate il 16 aprile 2025 dal marito Vincenzo... Aggiornamenti e notizie su Teresa Stabile Temi più discussi: Le faceva terra bruciata intorno. Il racconto delle amiche di Teresa Stabile, uccisa a Samarate dal marito; Teresa Stabile uccisa dal marito, la perizia del medico legale: Vittima cosciente fino all’ultimo; Femminicidio Samarate, Teresa non poteva nemmeno lavorare. L’ha isolata; Voglio morire per non soffrire, la storia di Noelia: a 25 anni ottiene l'eutanasia dopo gli stupri e il tentato suicidio. Teresa Stabile uccisa con 15 coltellate dal marito, la perizia del medico legale: Era cosciente fino all’ultimoSecondo i risultati dell'autopsia presentati dal medico legale, Teresa Stabile è stata uccisa dal marito Vincenzo Gerardi con 15 coltellate da distanza ... fanpage.it Le faceva terra bruciata intorno. Il racconto delle amiche di Teresa Stabile, uccisa a Samarate dal maritoParenti e amiche della donna hanno ricostruito, in tribunale a Busto, il quadro di anni di pesante condizionamento. A cui Teresa stava cercando, pur spaventata, di sottrarsi ... varesenews.it Vincenzo Gerardi non risponde in aula sul femminicidio della moglie Teresa Stabile - facebook.com facebook