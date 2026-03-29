Teodora solida e concreta Liquidata anche Riccione

Nella partita di ieri sera, Olimpia Teodora ha conquistato una vittoria in tre set contro Riccione, con parziali di 23-25, 21-25 e 22-25. Riccione ha schierato in campo giocatori come Tallevi, con 14 punti, e Castellucci, con 11. La squadra avversaria, invece, ha avuto tra i marcatori principali Gabellini e Ricci, entrambi con 11 punti.

LASERSOFT 0 OLIMPIA TEODORA 3 (23-25, 21-25, 22-25) RICCIONE: Tallevi 14, Spadoni 10, Montesi 1, Castellucci 11, Calvelli 4, Gabellini 11, Calzolari (L); Merli, Ricci. All. Piraccini RAVENNA: Poggi 5, Marchesano 8, Monaco 11, Boninsegna 6, Fabbri 15, Casini 16, Franzoso (L); Campoli, Benzoni. NE: Balducci, Bendoni, Ratti. All. Rizzi. Note: intervallo di 3 minuti nel terzo set per verifica punteggio al segnapunti. Con una prestazione più concreta che brillante, l’Olimpia macina con il massimo punteggio anche la Lasersoft Riccione, lasciandola inguaiata nella lotta per non retrocedere. Le ragazze di Rizzi hanno ottenuto il massimo risultato con il minimo dispendio di energie, sfruttando soprattutto l’attacco tecnico in pallonetto dalle bande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teodora, solida e concreta. Liquidata anche Riccione Articoli correlati Teodora, ora c’è RiccioneScaramanzie a parte, l’impressione è che la promozione in A3 dell’Olimpia non sfuggirebbe nemmeno se le atlete si mettessero a schiacciare di... Battipagliese solida e concreta: 2-0 al Salernum BaronissiPrestazione autoritaria dei bianconeri: un gol per tempo e gara sempre sotto controllo nella 23ª giornata di Eccellenza.