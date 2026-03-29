Tentorio passione popolare al servizio della città

Da ecodibergamo.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo noto per le sue passioni sportive, il ciclismo e il calcio, ha dedicato gran parte della sua vita a queste attività considerate popolari e accessibili a tutti. Le sue preferenze evidenziano un legame forte con lo sport come motore di resilienza e comunità, praticato anche in modo amatoriale. La sua dedizione si riflette in un impegno che ha coinvolto molte persone e ha attraversato diverse generazioni.

ITALIA. Le sue due grandi passioni sportive dicono già di che pasta fosse fatto: il ciclismo e il calcio, gli sport della gente comune, quelli che non fanno distinzione tra ricchi e poveri, quelli che se per caso li pratichi anche - come faceva lui -, ti temprano alle fatiche della vita. Hai sì da correre e da pedalare, ma se non hai aria nei polmoni e forza nelle gambe, e magari piove e fa freddo, o sai come cavartela usando il cervello, oppure finisce che ti fai male. Ecco, Franco Tentorio era così: una persona umile fino al midollo, ma con un bagaglio culturale e una raffinatezza di pensiero che gli consentivano di rimanere sulle proprie posizioni senza mai arretrare di un passo, nemmeno quando l’avversario che aveva di fronte era particolarmente aggressivo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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