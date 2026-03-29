Tensioni a Gerusalemme | polizia israeliana blocca il Cardinale Pizzaballa verso il Santo Sepolcro

A Gerusalemme, la polizia israeliana ha impedito al Cardinale Pierbattista Pizzaballa di entrare nella Basilica del Santo Sepolcro durante la Domenica delle Palme. L'episodio si è verificato nel contesto delle tensioni in città, con le forze di sicurezza che hanno bloccato il percorso del cardinale verso il luogo di culto. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa decisione.

Un nuovo episodio di tensione scuote il cuore della Cristianità, Gerusalemme. La polizia israeliana impedisce al Cardinale Pierbattista Pizzaballa di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro per la celebrazione della Domenica delle Palme. Una situazione che ha messo in allarme molti perchè, insieme al Patriarca, è stato fermato anche il custode, padre Ielpo: entrambi stavano andando a celebrare Messa. Quello che ha colpito tutti è che, per la prima volta nella storia, nell’insieme di queste tensioni anche di carattere bellico che ci sono soprattutto in Terra Santa, si è arrivati a questo punto. Ma cerchiamo di capire meglio cosa è successo nel dettaglio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Tensioni a Gerusalemme: polizia israeliana blocca il Cardinale Pizzaballa verso il Santo Sepolcro Articoli correlati Gerusalemme, la polizia israeliana ferma il Cardinale Pizzaballa all'ingresso del Santo SepolcroUna Domenica delle Palme segnata da un gravissimo incidente diplomatico e religioso quella che si è consumata oggi nel cuore della Città Santa. Gerusalemme, da Israele schiaffo alla Pasqua: polizia blocca il cardinale Pizzaballa davanti al Santo SepolcroGerusalemme: la polizia blocca il Patriarca Pizzaballa e il Custode Ielpo, impedendo la messa delle Palme al Santo Sepolcro. Tutto quello che riguarda Cardinale Pizzaballa Argomenti discussi: A GERUSALEMME - La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente, mai successoPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it