tennistalker la piattaforma tech per tutti i tennisti

TennisTalker è una piattaforma tecnologica rivolta ai tennisti di ogni livello. La piattaforma offre strumenti e risorse specifiche per gli appassionati e i giocatori che vogliono migliorare le proprie prestazioni o seguire le novità del mondo del tennis. La sua interfaccia è accessibile a utenti di tutte le età e competenze tecniche, senza distinzione tra professionisti e amatori.

Diciamolo: non siamo tutti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e tutti gli altri italiani che hanno scalato le classifiche. Però siamo in molti, ormai, nel gruppo di appassionati e praticanti tennisti, e il fatto di essere degli amatori non toglie che avremmo bisogno di più assistenza, in partita e fuori. E’ questo che ha fatto nascere TennisTalker, un mix tra sport e tecnologia riassunto in una piattaforma che unisce dati, contenuti e servizi per il movimento italiano. Si tratta di una delle realtà più strutturate del settore: non solo una piattaforma digitale, ma un ecosistema che combina analisi dati, contenuti editoriali, strumenti per i giocatori e attivazioni live. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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