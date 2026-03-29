Tema Sinergie si presenta con l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni e migliorare le strategie operative, sottolineando che il momento di agire è ora. La società si concentra sulla necessità di unire le forze per ottenere risultati concreti, senza indugi. La frase “Vincere è l’unica cosa che conta” riflette la determinazione di affrontare le sfide con decisione e rapidità.

Vincere è l’unica cosa che conta, afferma un famoso detto e mai come oggi questa frase è il motto della Tema Sinergie. Alle 18 arriverà al PalaCattani la Virtus Imola, ultima della classe costretta a rimontare quattro punti nelle restanti sei gare di campionato per non retrocedere, mentre i faentini vogliono ritrovare quella vittoria che manca dal 21 febbraio. Nella Virtus è in dubbio il lituano Stankevicius, giocatore di categoria superiore che viaggia a 21 punti di media alle prese con un problema al polpaccio, ma la sensazione è che sarà della partita, perché i gialloneri sono spalle al muro e rischiano seriamente di scendere in B Regionale tra un mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tema Sinergie, adesso o mai più

Articoli correlati

Finale amaro a San Severo: ko per la Tema SinergieUn finale di gara amaro non regala alla Tema Sinergie la vittoria a San Severo, facendole perdere anche il doppio confronto con i pugliesi.

Impresa della Tema Sinergie: sbancata la capitale, Virtus Roma koLa quarta vittoria consecutiva arriva con una grandissima prestazione corale e tutti meritano dieci dal direttore d’orchestra Pansa al suo vice Pio e...

Token in Commander: esercito o illusione | Insight

Una selezione di notizie su Tema Sinergie

Temi più discussi: Tema Sinergie Faenza: terminata la stagione di Falilou Mbacke; Tema Sinergie Faenza: terminata la stagione di Mbacke; Basket B Nazionale, il fascino del passato e un fortino inespugnabile, ma i Raggisolaris Faenza sanno come si vince a Caserta; La Juvecaserta ritrova suo pubblico, al PalaPiccolo arriva Faenza.

Basket serie B Intanto in casa OraSì poche speranze che arrivi il play Dore. Ora la Tema è obbligata a vincere: Crediamo in ciò che facciamo»Dopo quattro ko di fila. Faenza è obbligata a vincere. con la Virtus Imola, Pansa:. In Campania buoni segnali. msn.com

Raggisolaris ’sposa’. Tema SinergieTema Sinergie è il nuovo main sponsor dei Raggisolaris. L’azienda faentina, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la medicina nucleare, la radiofarmacia, la radioterapia e l ... ilrestodelcarlino.it

COMUNICAZIONE UFFICIALE La partita Tema Sinergie Faenza – Umana San Giobbe Chiusi, sedicesima giornata del girone di ritorno, è stata spostata a mercoledì 22 aprile alle ore 20.30. - facebook.com facebook