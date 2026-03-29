In Medio Oriente, le tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono intensificate, con il governo iraniano che ha dichiarato di essere pronto a colpire le truppe statunitensi presenti sul territorio. Il clima è diventato più caldo nel contesto del conflitto che coinvolge anche Israele, mentre le parti si scambiano minacce e dichiarazioni pubbliche.

Clima sempre più incandescente in Medio Oriente, dove si intensifica lo scontro verbale tra Iran e Stati Uniti nel contesto del conflitto che vede coinvolto anche Israele. Da Teheran arriva un messaggio durissimo: le forze iraniane sarebbero pronte ad attaccare direttamente eventuali truppe americane. A lanciare l’avvertimento è Mohammad Bagher Ghalibaf, che in occasione del trentesimo giorno dall’inizio della guerra ha dichiarato che l’Iran “sta aspettando l’arrivo delle truppe americane sul territorio per colpirle duramente”, aggiungendo che l’obiettivo è quello di “punire definitivamente i loro partner regionali”. Parole che segnano un’ulteriore escalation nella retorica del conflitto e che confermano il livello di tensione ormai altissimo tra le parti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Teheran, minacce dirette agli Stati Uniti: “Pronti a colpire le truppe sul territorio”

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