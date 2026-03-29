Tedx ecco gli ospiti Dall’agronomo Mancini al dj Benny Blanco

Il 12 aprile si svolgerà al Teatro dell’Aquila il sesto evento TEDx Fermo, con la partecipazione di diversi ospiti. Tra loro ci saranno un agronomo noto e un DJ riconosciuto nel panorama musicale internazionale. L’evento inizierà nel pomeriggio e prevede interventi e performance di vari relatori. La manifestazione si svolge in una location storica della città e si rivolge a un pubblico interessato a temi di attualità e innovazione.

Torna per il sesto anno consecutivo TEDx Fermo che, il 12 aprile, al Teatro dell’Aquila (dalle ore 15,30), vedrà alternarsi sul palco otto ospiti, tutti estremante diversi tra loro, ognuno con la sua particolare testimonianza e riflessione sul tema: Game over? "Un titolo con un punto interrogativo, una domanda aperta che mette in discussione l’idea della fine come fallimento definitivo. Si parlerà di limiti, ma soprattutto della capacità di trasformarli in opportunità. In un contesto che ci spinge a essere sempre performanti, gli speech del TEDx Fermo vogliono creare uno spazio di riflessione: e se la fine non fosse un punto fermo, ma un passaggio?" spiegano gli organizzatori, Giuseppe Visi, Velika Papili e Gianluca Marinangeli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tedx, ecco gli ospiti. Dall’agronomo Mancini al dj Benny Blanco Articoli correlati Leggi anche: Selena Gomez bacia i piedi sporchi di Benny Blanco: il video spopola sui social e accende il dibattito Selena Gomez e il disturbo bipolare: «Nei momenti di crisi mio marito Benny Blanco è la mia roccia. E ora vogliamo quattro figli»Quando nota che la moglie sta per avere una crisi, infatti, Blanco invece di aggiungere ulteriore tensione cerca di ascoltarla, di comprenderla e di...