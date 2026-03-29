Teatro che passione!

È stato annunciato il ritorno del programma di visite guidate di Alla scoperta di Noja, che quest’anno si concentra sui riti religiosi e le tradizioni della Settimana Santa nella località. Le escursioni permettono di esplorare i momenti e le pratiche tradizionali legate a questa ricorrenza, con appuntamenti programmati per i prossimi giorni. La iniziativa coinvolge diverse strutture e si svolge in modo regolare.

Ritorna il programma di visite guidate di Alla scoperta di Noja dedicato ai riti religiosi e alle tradizioni che caratterizzano la Settimana Santa nojana.Giovedì 2 aprile e venerdi 3 aprile, dalle 18:00 con partenza ogni ora, vi aspettano le visite guidate al teatro all’italiana più piccolo al mondo, il Teatro Cittadino, uno scrigno ottocentesco semi-ipogeo, già location del film “Pinocchio” di Matteo Garrone. Aneddoti, filmati e foto storiche racconteranno i riti e le tradizioni della Settimana Santa nojana grazie al contributo di Pinuccio Casimo, degli Amici del Teatro, di Michele Dipinto e di Tradizionalmente Noja.Su richiesta, negli... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Teatro, che passione! Articoli correlati Teatro, che passione. Commedie e non solo. Spettacolo assicuratodi Annamaria Senni Nuova ’puntata’ oggi con gli appuntamenti nei teatri delle Marche. Teatro, che passione. Ironia, tributi e classici. Quanti appuntamentidi Maurizio Costanzo Teatri, si alza il sipario su nuove storie e grandi interpreti. Teatro che passione #perte Una selezione di notizie su Teatro che passione Temi più discussi: Teatro, che passione. Ironia, tributi e classici. Quanti appuntamenti; Passione Ardente; Cuore francese, passione italiana. Intervista al regista Kristian Frédric; La Passione di Cristo il 29 Marzo all'Auditorium di Carapelle. Un mix tra teatro e cinema nello spettacolo di Gaetano Fania - FoggiaToday. Realmonte, Le ore della Passione raccontano il Venerdì Santo attraverso teatro e devozioneUn viaggio dentro il significato più profondo della Settimana Santa con racconto scenico e spiritualità condivisa. Le ore della Passione prende forma a Realmonte lunedì 30 marzo alle 1o,30 nella chi ... agrigentonotizie.it Polverigi Canto rituale di questua della Passione, domenica la 51ª rassegnaAttesi oltre 200 cantori e suonatori tra contrade e Teatro della Luna per una giornata dedicata al repertorio marchigiano, omaggio a Gabriele Esposto ... qdmnotizie.it #Napoli - Pablo Trincia al Teatro Augusteo con “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” #Eventi #Cultura #Teatro #PabloTrincia #Augusteo #Spettacolo #Inchiesta #Cronaca #Campania #NanoTV - facebook.com facebook Luciano Cannito, 'l'amore per il teatro nato a 10 anni con Miseria e Nobiltà'. Il suo musical 'Cantando sotto la pioggia' approda a maggio al Teatro Brancaccio di Roma #ANSA x.com