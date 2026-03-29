Tala Beach lo sfogo al Fatto del venditore di uno degli stabilimenti | Abbiamo firmato un preliminare ma finora non hanno pagato nulla

Un venditore di uno stabilimento sulla spiaggia ha riferito di aver firmato un contratto preliminare, ma di non aver ancora ricevuto alcun pagamento. Durante un'intervista, ha espresso forte sfiducia nei confronti dell'altra parte, affermando di non aver ricevuto i soldi promessi e utilizzando un paragone piuttosto diretto per descrivere la sua opinione.

«Di quelli mi fido come di un cane morto di un vescovo su una strada. A me i quattrini non me li ha neanche dati. Il mio avvocato I’ha già diffidato due volte. Pr?pio stamani è partita la terza diffida. Loro lo stabilimento balneare ce l’avranno il giorno che firmano il contratto e pagano ». Massimo Mallegni, uno dei proprietari dei bagni su cui sorgerà il Tala Beach, nuovo progetto imprenditoriale del compagno della ex ministra Santanchè si sfoga. Inizialmente non vuole parlare a Thomas MacKinson del Fatto Quotidiano, poi vuota il sacco. «Abbiamo firmato un preliminare, ma finora non hanno pagato nulla », attacca Mallegni, denunciando anche che i potenziali acquirenti si muovono come se la compravendita sia già chiusa. 🔗 Leggi su Open.online

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Tutto quello che riguarda Tala Beach

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Marina di Pietrasanta, 28 marzo 2026 – L’ex ministro del turismo Daniela Santanchè aprirà entro la fine di maggio uno stabilimento balneare di lusso a Marina di Pietrasanta dal nome “Tala Beach”, a darne l’annuncio al Corriere della Sera il compagno, l’impr - facebook.com facebook

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