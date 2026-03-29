Tajani braccio di ferro sui congressi locali di Forza Italia L' incontro con Letta Si diano tutti una calmata

Nell’ambito di Forza Italia, si registra uno scontro tra la minoranza, che propone di sospendere i congressi locali, e il segretario, deciso a ripristinare la situazione dopo recenti cambiamenti. Nel frattempo, è stato organizzato un incontro con il leader di un altro partito politico, durante il quale si è parlato di mantenere la calma e di evitare tensioni eccessive all’interno del partito.

ROMA Mentre dentro Forza Italia divampano tanti piccoli fuochi nelle regioni (Sicilia, Puglia, Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Liguria) a Roma si tenta la ricomposizione. Perché — come dicono a taccuini chiusi entrambe le fazioni che si fronteggiano — «nessuno ha interesse a terremotare il partito». La sostituzione di Maurizio Gasparri con Stefania Craxi alla guida del gruppo al Senato, preteso dalla minoranza, sostenuto da Marina Berlusconi e subìto dal segretario, deve essere sufficiente, almeno per ora. Antonio Tajani, ieri ha fatto visita a Gianni Letta, uomo di contatto prossimo con la famiglia Berlusconi, proprio per stringere i bulloni. Il segretario resta molto arrabbiato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tajani, braccio di ferro sui congressi locali di Forza Italia. L'incontro con Letta. «Si diano tutti una calmata» Articoli correlati Duello Lega-Forza Italia, Tajani censura l’incontro Salvini-Robinson: “Incompatibile con i nostri valori”. Il leader del Carroccio: “Io parlo con tutti”Roma – Esiste una distanza che non si misura in chilometri, ma in coordinate politiche: quella che ieri ha separato il velluto rosso del Teatro... Il braccio di ferro sui monopattini. Bird insiste: "Partita ancora aperta. Possiamo trovare una soluzione"FIRENZE La mancata concessione da parte del Tar della Toscana della sospensiva degli effetti della delibera con cui Palazzo Vecchio ha interrotto la... Approfondimenti e contenuti su Forza Italia Temi più discussi: Tajani, braccio di ferro sui congressi locali di Forza Italia. L'incontro con Letta. Si diano tutti una calmata; Forza Italia, Marina Berlusconi chiede il rinnovamento. Caccia a volti nuovi, ma Barelli resta; Una Craxi nel travaglio del partito; Una sconfitta che getta il Governo nel caos più totale. Tajani, braccio di ferro sui congressi locali di Forza Italia. L'incontro con Letta. «Si diano tutti una calmata»La minoranza punta allo stop alle assise, il segretario punta alla ricomposizione dopo i cambi in corsa. L'ipotesi di una raccolta firme per sostituire Barelli ... corriere.it FORZA ITALIA, MARINA SOSTIENE TAJANI MA PUNTA AL RINNOVAMENTOMarina Berlusconi ritiene indispensabile rinnovare Forza Italia. All’indomani della bocciatura del referendum sulla giustizia, la figlia del fondatore Silvio Berlusconi ha chiesto e ottenuto un primo ... opinione.it Tajani, braccio di ferro sui congressi locali di Forza Italia. L'incontro con Letta. «Si diano tutti una calmata» x.com Forza Italia in Sicilia: le guerre interne al partito sembrano destinate a crescere #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook