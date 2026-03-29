taiwan pressing bipartisan da washington sul bilancio della difesa

Una delegazione bipartisan del Senato degli Stati Uniti si recherà a Taiwan con l'intento di sollecitare il Parlamento dell’isola a approvare un pacchetto di difesa da 40 miliardi di dollari, rimasto in sospeso a causa di tensioni politiche interne. La visita si inserisce in un contesto di pressioni da parte di Washington per rafforzare le capacità militari di Taiwan.

Una delegazione bipartisan del Senato statunitense è attesa a Taiwan con un obiettivo preciso: spingere il Parlamento dell’isola ad approvare il pacchetto da 40 miliardi di dollari per la difesa, fermo da mesi tra le tensioni politiche interne. La visita — la prima di questo livello dallo scorso anno — arriva in un momento delicato. Il presidente Lai Ching-te e il Partito Democratico Progressista faticano a ottenere il via libera del Kuomintang, mentre cresce la pressione militare della Cina nello Stretto. Rendere Taipei sempre più forte militarmente, in grado di provvedere alla propria difesa in modo più autonomo, è parte della cosiddetta... 🔗 Leggi su Formiche.net

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