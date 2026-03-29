Nella mattinata di ieri, la comunità di Fiorano ha partecipato all’inaugurazione del nuovo centro dedicato alla legalità e al progetto residenziale ‘CasaNostra’, situato in via del Commercio 19. L’evento ha visto il taglio del nastro per il polo sociale, che si propone di contrastare le attività criminali nella zona. La cerimonia ha coinvolto gli organizzatori e alcuni rappresentanti locali.

Nella mattinata di ieri la comunità fioranese ha ufficialmente tagliato il nastro del nuovo centro della Legalità e del progetto residenziale ‘CasaNostra’, situato in via del Commercio 19. L’edificio, che era appartenuto alla ‘ndrangheta, è stato sottratto definitivamente alla mafia attraverso le procedure di confisca (a partire dalla precedente giunta Tosi) ed è stato riconvertito in un polo multifunzionale destinato all’accoglienza e all’inclusione. Il cuore pulsante della struttura è il progetto di Housing First, un modello innovativo che prevede l’assegnazione immediata di un’abitazione a diciotto persone in condizione di estrema... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per ’CasaNostra’. Il polo sociale tolto alla criminalità

Articoli correlati

Conto alla rovescia per Frolla Land: taglio del nastro con il Ministro LocatelliOSIMO - È iniziato il countdown in casa Frolla Microbiscottificio per quella che sarà la nuova casa della cooperativa di Osimo in cui lavorano 35...

Taglio del nastro alla galleria Dedalo per la mostra "Behind the Mask"La galleria d’arte Dedalo ha inaugurato sabato scorso la mostra collettiva di arte contemporanea “Behind the Mask”, ospitata presso la propria sede...

Altri aggiornamenti su Taglio del nastro per 'CasaNostra' Il...

Temi più discussi: La sanità territoriale si rafforza, taglio del nastro per la Casa della Comunità di Nocera Umbra; Taglio del nastro al campus dell’Its Academy Meccatronico Veneto a Vicenza; Messa in sicurezza e memoria. Taglio del nastro per il sentiero; Il taglio del nastro per la nuova farmacia : Un presidio di salute vicino ai cittadini.

Taglio del nastro per la Senior Housing di Baveno, il polo dedicato agli anzianiLa mattina di oggi, sabato, a Baveno taglio del nastro per la Senior Housing intitolata a Chiara Mattazzi. «Quella che abbiamo inaugurato oggi è una sfida, è una scommessa che vinciamo - ha detto il s ... ecorisveglio.it

Taglio del nastro per il riqualificato Coc della Protezione Civile di MonteprandoneL’intervento è consistito nella riqualificazione dei locali. Nello specifico si è proceduto all’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione con sistemi a pompa di calore di ultima generazion ... rivieraoggi.it

28/3/26.Boccasette.Via ufficiale oggi col taglio del nastro all'attività di pizzeria e ristorazione da Giulia e Carlo"Saor di mare"(via Kennedy) Foto:sindaco Pizzoli con Giulia e Carlo con Ginevra e Maria Sole;sindaco coi gestori Elia,Giulia e Carlo; P.Fiorenzo ben x.com

Forte preoccupazione per il taglio del credito d’imposta 5.0. Il presidente Mariano Costamagna: “Per 22 imprese cuneesi oltre 8 milioni di euro di benefici persi” - facebook.com facebook