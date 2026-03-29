Tagesmutter e Piccoli gruppi educativi | la rivoluzione dei nidi in casa tra orti tradizioni e tempi lenti

Negli ultimi anni, sono aumentati i servizi di assistenza all'infanzia svolti nelle abitazioni private, con ambienti allestiti con giochi in legno, libri tattili e spazi dedicati ai bambini. Questi modelli, spesso organizzati in piccoli gruppi, si concentrano su ambienti domestici con orti e spazi all’aperto, privilegiando un ritmo lento e tradizioni radicate. La tendenza coinvolge sempre più famiglie e professionisti del settore.

Tra liste d’attesa sature e nuovi modelli pedagogici, Pge e tagesmutter offrono un’educazione "lenta" e familiare. Ma il settore sbatte contro il muro della precarietà e della mancanza di tutele Tappetoni morbidi, natura e ritmi a misura di bambino: anche in Romagna cresce la richiesta per i nidi "in casa", dai Pge alle tagesmutter. Un viaggio tra le storie di chi ha scelto la pedagogia lenta, scontrandosi però con la precarietà economica e un sistema pubblico che non sempre riconosce il valore di questa scelta domestica. Una parte estesa di Rimini è a rischio allagamenti, il piano di difesa: argini più alti, muri contro le piene e l'uso delle ex cave 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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