Taekwondo come grido libertà il rifugiato iraniano Hadi | Il regime ci strappa i sogni

Un rifugiato iraniano racconta di aver lasciato il suo paese, dove ha vissuto un breve momento di contatto con il territorio, durato circa dieci secondi. Nel suo racconto, paragona il taekwondo a un grido di libertà e afferma che il regime iraniano gli ha portato via i sogni. La testimonianza si inserisce in un quadro di esilio e repressione.

Dura un istante il suo contatto con il Paese da cui è stato costretto a separarsi. Dieci secondi appena al giorno per sentire la voce della sua famiglia sotto le bombe prima che la linea telefonica fissa si interrompa e torni il silenzio e quel velo di profonda preoccupazione che i suoi occhi tradiscono. Per Hadi Tiranvalipour, campione iraniano di taekwondo vincitore di numerose competizioni nazionali e internazionali, la vita da oltre due anni scorre tra le pareti della palestra federale della Fita, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, dove è riuscito a mantenere intatti i suoi sogni di atleta olimpionico e di studente. Ma il... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Taekwondo come grido libertà, il rifugiato iraniano Hadi: "Il regime ci strappa i sogni" Articoli correlati Operazione regime change: Dentro la campagna AI di Israele per rovesciare il regime iranianoIl controllo dell’informazione, la censura e la manipolazione delle narrazioni pubbliche sono da anni strumenti decisivi nella competizione...