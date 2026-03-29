Taekwondo Busto Arsizio chiude il weekend tricolore | oggi tocca alle cinture nere programma e come vederlo

Si conclude oggi a Busto Arsizio la seconda giornata dei Campionati Italiani Cadetti di taekwondo, organizzati dalla FITA e ospitati presso la E-Workm Arena. Dopo aver visto le cinture rosse ieri, il programma prevede le gare delle cinture nere, con le competizioni che si svolgono in questa sede e vengono trasmesse in diretta.

I Campionati Italiani Cadetti di taewkwondo vivono oggi, 29 marzo, la loro seconda e ultima giornata alla E-Workm Arena di Busto Arsizio, sede scelta per un evento organizzato dalla FITA e articolato su due date: ieri spazio alle cinture rosse, oggi riflettori puntati sulle cinture nere. La manifestazione segue il regolamento World Taekwondo 2026, con formula a eliminazione diretta e sistema Best of 3, ed è riservata agli atleti nati nel 2012, 2013 e 2014, suddivisi nella varie categorie mid peso maschili e femminili. La domenica di Busto Arsizio è interamente dedicata alle cinture nere, chiamate a chiudere un fine settimana che rappresenta uno dei passaggi più significativi dell’anno per il movimento giovanile italiano. 🔗 Leggi su Sportface.it

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