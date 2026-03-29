Svezia-Polonia finale playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La finale dei playoff per i Mondiali 2026 tra Svezia e Polonia si disputa oggi. La partita decide quale delle due squadre si qualificherà direttamente alla fase finale del torneo. La sfida si svolge in un impianto sportivo dedicato, accessibile in diretta televisiva e in streaming online. Le formazioni probabili sono state annunciate nelle ore precedenti all’incontro.

Gara valida per la finale dei playoff Mondiali 2026. Gli scandinavi vogliono ribaltare il pronostico che li vedono sfavoriti contro i biancorossi che si affidano a tutta l’esperienza del loro gruppo. Svezia-Polonia si giocherà martedì 31 marzo 2026 alle ore 20.45 presso la Strawberry Arena di Solna. SVEZIA-POLONIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scandinavi hanno staccato il pass per la finale battendo l’Ucraina per 3-1, grazie alla tripletta del suo migliore attaccante, quel Gyokeres che sta dimostrando di essere un elemento cardine per la Nazionale di Potter. Il cammino nel girone di qualificazione è stato deludente,.a l’accesso agli spareggi è arrivato grazie ai buoni risultati ottenuti in Nations League. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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