Nella partita di volley, il giocatore turco ha messo a segno 9 ace, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della sua squadra. Con 22 punti totali, è stato il miglior realizzatore e ha chiuso la sfida con un’ottima prestazione al servizio. La vittoria permette alla squadra di accedere alla semifinale, che si svolgerà il 6 aprile alle 17, contro Perugia.

Questa volta non serve neanche il tie break che aveva deciso tre delle quattro gare precedenti: Piacenza supera Modena 3-1 in un PalaPanini sold out e vola in semifinale per la terza volta negli ultimi quattro anni, mentre la squadra di Giuliani manca all’appuntamento da quattro stagioni. Si ripete quanto successo nel 2023, con i canarini a giocarsi il match point in casa ma i biancorossi a esultare una volta caduto a terra l’ultimo pallone. A decidere la partita è lo show di Efe Mandiraci, che spacca il primo set con il servizio e poi è decisivo in tutti i fondamentali, sia in battuta, con 9 ace complessivi, sia in attacco. Sulla palla alta gli ospiti sono superiori, il turco è spalleggiato da un ottimo Gutierrez e Porro può sfruttare al meglio i propri attaccanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superlega, super Mandiraci con 9 ace! E Piacenza si prende la semifinale

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