Nel campionato mondiale di Superbike 2026, Nicolò Bulega si impone ancora una volta sul circuito in Portogallo, ottenendo la sua decima vittoria consecutiva. La gara si è svolta davanti a oltre 82.000 spettatori, confermando la sua leadership nella classifica generale. Bulega ha concluso la corsa in modo netto, rafforzando il suo vantaggio in campionato e lasciando gli avversari a distanza.

Il riminese della Ducati del team Aruba.it Racing ha messo in scena una prova di forza magistrale C’è un solo padrone nel mondiale Superbike 2026, e il suo nome è Nicolò Bulega. Davanti agli oltre 82.000 spettatori accorsi all’Autódromo Internacional do Algarve per il Gran premio del Portogallo, il riminese della Ducati del team Aruba.it Racing ha messo in scena una prova di forza magistrale, firmando un weekend perfetto che lo proietta direttamente nella leggenda della categoria. Bulega non si è limitato a vincere; ha dominato ogni singolo centimetro d'asfalto portoghese. Partendo dalla pole position, l'italiano ha guidato Gara 2 dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo con un margine di quasi due secondi sui rincorsi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Superbike, Bulega domina in Portogallo: decima vittoria di fila e fuga mondiale

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega domina gara-2 in scioltezza ed è già in fuga nel Mondiale

LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: tutti contro Bulega a PortimaoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026,...

Tutti gli aggiornamenti su Superbike Bulega domina in Portogallo...

Temi più discussi: Superbike, Bulega domina Gara 1 a Portimao: Il team ha svolto un grande lavoro; SBK | Round Portogallo 2026, gara 1: Bulega domina in una doppietta Aruba, primo podio per Miguel Oliveira; Portimao Gara 1: Nicolò Bulega prepotente, in Superbike AAA avversari cercasi; Superbike, Gara 1 di Portimão: Nicolò Bulega domina, alla ricerca di rivali….

Superbike Portimao: Bulega e Lecuona, doppietta Ducati in gara-1. Terzo Oliveira (BMW)Il leader del campionato del mondo riservato alle derivate di serie si aggiudica la prima battaglia in terra portoghese davanti al compagno di box e all'ottimo Oliveira, al primo podio con Bmw davanti ... msn.com

SBK. Bulega davanti a tutti anche nella tana di Oliveira?La SBK a Portimao con tanti i motivi di interesse. A che punto è la BMW? Sarà ancora Bulega show? Montella e Baldassarri si riconfermeranno? Cosa farà Rea con la Honda? Al via WorldWCR e la nuova Spor ... msn.com

Bulega-Lecuona-Oliveira: questo è stato il leitmotiv che ha accompagnato il Round del Portogallo appena concluso del Mondiale Superbike 2026. I tre piloti di Ducati e BMW sono stati i protagonisti del weekend di gara a Portimao, riuscendo a monopolizzare - facebook.com facebook

Mondiale Superbike 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Portimao #worldsbk #superbike #sbk #portugueseworldsbk #nicolobulega #ducati #corsedimoto x.com