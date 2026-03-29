Super Sub la costosissima supercar dei mini sottomarini

Si sono svolti gli ultimi test sul Super Sub, il mini sottomarino di U-Boat Worx destinato a un primo armatore. La vettura subacquea, alimentata da un motore elettrico da 100 kW, è progettata per raggiungere profondità di 300 metri. La consegna è prevista a breve, dopo le verifiche di funzionalità e sicurezza svolte in queste settimane.

Il piacere di scendere sotto la superficie del mare ha portato alla creazione dei mini sottomarini: sofisticati e costosi mezzi capaci di navigare sott'acqua al servizio di facoltosi armatori privati desiderosi di svaghi fuori del comune, come l'esplorazione di fondali ricchi di vegetazione, di flora e fauna altrimenti inarrivabili, e magari – chissà – di relitti tutti da scoprire. Leader mondiale nella produzione di questi mezzi è U-Boat Worx, azienda olandese fondata nel 2005 da Bert Homan, che offre una gamma di sottomarini in grado di accogliere da una a 11 persone, arrivando fino a 3.000 metri di profondità. Al 21esimo anno di attività, segnato da avanzamenti tecnologici e progressi continui, ecco ora pronto ad entrare in azione il suo prodotto più moderno e tecnologico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super Sub, la costosissima supercar dei mini sottomarini Articoli correlati Caccia ai sottomarini nemici: cosa può fare la super nave cineseLa Cina rafforza la caccia ai sottomarini con i cacciatorpediniere Type 055, navi chiave nella sfida navale strategica con gli Stati Uniti La Marina... Leggi anche: Questa notte il Super Bowl. L’attacco dei Seattle Seahawks contro la super difesa dei New England Patriots