Strasburgo discoteca in fiamme | centinaia di evacuati portati in salvo | VIDEO

A Strasburgo, una discoteca è stata interessata da un incendio che ha costretto circa 750 persone presenti all’interno a evacuare l'edificio. Le procedure di sicurezza adottate hanno permesso di mettere in salvo tutti i presenti. Un video mostra le operazioni di evacuazione e le fiamme che avvolgono il locale durante l’incendio. Nessuna vittima è stata segnalata fino a questo momento.

Circa 750 persone che si trovavano all'interno del "K Club" al momento dello scoppio del rogo, sono riuscite a mettersi in salvo grazie alle corrette procedure di evacuazione. Un bilancio coinvolti infatti contenuto, che conta tre dei presenti soccorsi dai servizi di emergenza accorsi sul posto. Intanto, è stata aperta un'inchiesta sull'incendio, in modo che le indagini possano far luce sulle cause che avrebbero indotto lo scoppio del rogo Tanta la paura, l’ansia, l’angoscia, di non potercela fare. Un terrore rimasto sulla pelle da quell’incubo di Crans-Montana dove nella notte di Capodanno, il devastante incendio aLe Constellationspezza la vita a oltre 40 giovani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Strasburgo, discoteca in fiamme: centinaia di evacuati portati in salvo | VIDEO Articoli correlati Fiamme in un appartamento di Borgo Trento: residenti portati in salvo e condominio evacuatoÈ scattato nel tardo pomeriggio di lunedì l'intervento in forze dei vigli del fuoco di Verona, per domare un incendio divampato in un appartamento... Terribile incendio in Italia, grattacielo in fiamme! Evacuate centinaia di persone, alcuni portati in ospedaleIl buio della notte è stato improvvisamente squarciato da un odore acre e pungente, un segnale silenzioso ma letale che si è insinuato nelle fessure...