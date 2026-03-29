Strada ' riparata' sotto la casa del vicesindaco scoppia la polemica

A Macerata Campania è scoppiata una polemica riguardo ai lavori di riparazione effettuati su una strada situata sotto l'abitazione del vicesindaco. La questione ha attirato l’attenzione delle opposizioni e di alcuni residenti, che si sono confrontati con le autorità locali. La vicenda ha suscitato discussioni sulla trasparenza e sulla gestione delle operazioni di manutenzione pubblica nella zona.

L'opposizione invita Di Matteo a "prendere una posizione". Nacca replica: "Asfalto in esubero messo dalla ditta all'insaputa del Comune" A Macerata Campania scoppia il caso degli ‘aggiusti’ alla strada sotto casa della vicesindaca Antonietta Nacca, finita al centro delle polemiche delle opposizioni e di altri residenti. In pratica, nell’ambito dei lavori di rifacimento dell’asfalto di via Garibaldi sarebbe stato realizzato un ‘rattoppo’ anche davanti alla casa della vicesindaca, che abita nel tratto di strada che non sarebbe interessato dagli interventi e dove permangono buche e avvallamenti. Una questione che ha provocato dure reazioni sia da parte degli altri residenti sia da parte delle opposizioni consiliari che hanno chiesto al sindaco di “prendere una posizione forte” sull’accaduto. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Strada 'riparata' sotto la casa del vicesindaco, scoppia la polemica Articoli correlati Leggi anche: Strada chiusa per lavori per un anno: scoppia la polemica (ma il cartello è sbagliato) Leggi anche: Niente strada per San Carlo Acutis: scoppia la polemica dopo il “no” ufficiale