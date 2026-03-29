Prima di diventare noto al grande pubblico, Stefano De Martino ha svolto diversi lavori umili. Tra questi, ha lavorato come cameriere, assistente di palco, animatore in villaggi turistici, commesso e insegnante di danza. Queste esperienze precedenti alla sua partecipazione a programmi televisivi sono state spesso ricordate come tappe fondamentali nel suo percorso di crescita professionale.

Scopri i 5 lavori fatti da Stefano De Martino prima della fama: una storia di sacrifici, danza e rivincita che lo ha portato fino ad Affari Tuoi. Stefano De Martino non è arrivato al successo per caso. Prima delle luci dello studio, degli applausi e della guida di programmi amatissimi come Affari Tuoi, il suo percorso è passato da sveglie all’alba, sacrifici veri e lavori che poco avevano a che fare con il glamour della televisione. Ed è proprio qui che nasce la parte più interessante della sua storia: dietro il personaggio brillante che oggi il pubblico conosce, c’è un ragazzo che ha costruito tutto passo dopo passo. Dai sacrifici alla danza: il motore della sua rivincita. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Stefano De Martino prima della fama: i 5 lavori umili che nessuno dimentica!

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