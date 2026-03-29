Stefano De Martino prima della fama | i 5 lavori umili che nessuno dimentica!
Prima di diventare noto al grande pubblico, Stefano De Martino ha svolto diversi lavori umili. Tra questi, ha lavorato come cameriere, assistente di palco, animatore in villaggi turistici, commesso e insegnante di danza. Queste esperienze precedenti alla sua partecipazione a programmi televisivi sono state spesso ricordate come tappe fondamentali nel suo percorso di crescita professionale.
Scopri i 5 lavori fatti da Stefano De Martino prima della fama: una storia di sacrifici, danza e rivincita che lo ha portato fino ad Affari Tuoi. Stefano De Martino non è arrivato al successo per caso. Prima delle luci dello studio, degli applausi e della guida di programmi amatissimi come Affari Tuoi, il suo percorso è passato da sveglie all’alba, sacrifici veri e lavori che poco avevano a che fare con il glamour della televisione. Ed è proprio qui che nasce la parte più interessante della sua storia: dietro il personaggio brillante che oggi il pubblico conosce, c’è un ragazzo che ha costruito tutto passo dopo passo. Dai sacrifici alla danza: il motore della sua rivincita. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
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La ruota si è sgonfiata #AffariTuoi di Stefano De Martino vince nettamente, senza trucchi e senza inganni, con più di 4.523.000 spettatori e il 24,2%. Su Canale5 #LaRuotaDellaFortuna di Gerry Scotti si ferma a 3.676.000 – 20,3% e 4.275.000 - 22,8%. #Asc x.com