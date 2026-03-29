Staver spezza l' incantesimo il Foggia batte il Trapani e ritrova la vittoria dopo oltre due mesi

Dopo più di due mesi e dieci giorni, il Foggia ha ottenuto una vittoria contro il Trapani, interrompendo un lungo digiuno che durava dalla precedente vittoria contro il Giugliano. La partita ha visto il Foggia prevalere sugli avversari, portando a casa i tre punti e interrompendo una serie di risultati negativi. È la prima vittoria per il club dopo un lungo periodo di assenza di successi.

Allo 'Zaccheria' vittoria di misura per la squadra di Pazienza, che supera i siciliani nello scontro diretto e prova a rilanciarsi nella corsa salvezza Due mesi e undici giorni dopo l'incredibile successo con il Giugliano, il Foggia ritrova la vittoria. Lo fa nello scontro diretto con il Trapani. L'ha decisa il giocatore meno atteso, il difensore Cornelius Staver, sugli sviluppi di un corner in avvio di secondo tempo. Ci aveva visto giusto mister Pazienza, che alla vigilia aveva dichiarato che i gol potessero arrivare anche per vie alternative, come un calcio piazzato. Detto fatto. Un successo pesante che rimette in moto la corsa salvezza dei rossoneri, i quali allungano sul Siracusa (sconfitto ad Altamura) e si portano a -1 dallo stesso Trapani, in attesa di scoprire il destino dei siciliani. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Staver spezza l'incantesimo, il Foggia batte il Trapani e ritrova la vittoria dopo oltre due mesi Articoli correlati Leggi anche: La Casertana ritrova vittoria e sorriso: battuto il Foggia al Pinto Leggi anche: Conte prepara la sfida al Torino: il Napoli ritrova due pilastri dopo mesi di stop Vigilia Trapani-Foggia, la presentazione di mister Aronica