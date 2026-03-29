Negli Stati Uniti è iniziato il recupero della nave affondata Oryoku Maru, rimasta sul fondale per oltre ottant’anni. La nave trasportava circa 250 prigionieri e si trova in acque profonde. Più di una dozzina di sommozzatori specializzati sono impegnati in una delle più grandi operazioni di recupero subacqueo mai condotte, con tecniche avanzate e attrezzature specifiche.

Sono più di una dozzina i sommozzatori specializzati impiegati in quella che è una delle più grandi operazioni di recupero subacqueo mai realizzate. Un'operazione iniziata il mese scorso nelle acque delle Filippine con l'obiettivo di riportare in superficie i resti dei prigionieri americani annegati insieme alla "nave dell'inferno" dell'Impero giapponese, la Oryoku Maru, durante la seconda guerra mondiale. L'OPERAZIONE Commissionata dalla Marina imperiale giapponese, era nata come nave da trasporto di truppe e di prigionieri di guerra e venne affondata dai piloti americani, inconsapevoli della presenza dei propri connazionali, nel dicembre 1944, con più di 250 prigionieri di guerra a bordo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stati Uniti, al via il recupero della Oryoku Maru affndata da oltre 80 anni (e con a bordo 250 prigionieri)

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