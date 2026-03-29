Stasera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Imma Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera. Dopo sette anni e cinque stagioni, la serie si conclude con venti episodi totali, e l’attrice saluta definitivamente il personaggio che le ha regalato notorietà. La protagonista è una donna con il tailleur sbagliato e il mascara colato, nota per la sua capacità di mettere in imbarazzo chi le sta vicino.

Sette anni, cinque stagioni, venti puntate. E una donna con il tailleur sbagliato, il mascara colato e una capacità fuori dal comune di mettere in imbarazzo chiunque le capiti a tiro. Inclusi marito, figlia e quasi tutti i criminali della provincia di Matera. È arrivato il momento di salutare Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Stasera in tv va in onda la quarta e conclusiva puntata della quinta stagione. L’episodio, che si intitola Nessuno si salva da solo, chiude definitivamente una delle serie tv più amate degli ultimi anni. L’appuntamento è alle 21.30 su Rai 1, e streaming su RaiPlay. Ma tutti gli episodi sono on demand sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv su Rai 1 l'ultima puntata di Imma Tataranni. Vanessa Scalera saluta per sempre il personaggio che l'ha resa un'icona. E non ci sarà un'altra stagione

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