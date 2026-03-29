Durante la Sprint Race del Gran Premio di Austin, al primo giro, Marc Marquez ha effettuato un controsorpasso su Fabio Di Giannantonio, che si è concluso con il contatto tra i due piloti.

Controsorpasso avventato di Marc Marquez su Fabio Di Giannantonio al primo giro della Sprint Race del GP di Austin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sprint GP Austin, Marquez abbatte Di Giannantonio al primo giro

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