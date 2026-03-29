Sabato sera alla stazione di Riva del Garda si è verificato un episodio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Una sostanza tossica e urticante, identificata come spray al peperoncino, è stata dispersa all’interno del locale, creando un’aria irrespirabile e rendendo necessario l’intervento della Centrale unica di emergenza per gestire la situazione.

È stata una serata di tensione quella di sabato sera, 28 marzo 2026, per le persone che si trovavano alla stazione di Riva del Garda dove si è reso necessario allertare la Centrale unica di emergenza per la presenza di una sostanza tossica e urticante dispersa all’interno del locale. Improvvisamente, si legge in una nota, l’aria era diventata irrespirabile e si è reso necessario chiudere la struttura. Immediatamente sono stati inviati sul posto i vigili del fuoco del paese, gli agenti della polizia locale e i carabinieri del Radiomobile. I primi si sono subito attivati per mettere in sicurezza la zona, mentre le forze dell’ordine hanno eseguito tutti i rilievi necessari a ricostruire i fatti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Spray al peperoncino in stazione, aria irrespirabile: vigili del fuoco in azione

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