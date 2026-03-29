Durante l'ex Gand-Wevelgem, la corsa si è conclusa con una grande volata vinta da Philipsen, che si è aggiudicato la classifica della In Flanders Fields. Van der Poel e Van Aert hanno tentato di scattare prima dello sprint finale, ma alla fine il corridore che aveva vinto la Sanremo 2024 ha conquistato il primo posto, seguito da Andresen e Laporte.

L'abbraccio con Mathieu Van der Poel è stato il suggello di una giornata da ricordare. È Jasper Philipsen con una gran volata ad aggiudicarsi la ex Gand-Wevelgem, giunta alla 88ª edizione, che ora si chiama In Flanders Fields. Una corsa spettacolare anche grazie a Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, a lungo all'attacco e ripresi solo all'ultimo chilometro sotto l'impulso di Filippo Ganna. Poi è stato sprint ed è sempre il re della Sanremo 2024, compagno di Van der Poel, che aveva vinto questa corsa già cinque anni fa. Sul podio anche Andresen e Laporte, sesto posto per Matteo Trentin, mentre non ha avuto fortuna Jonathan Milan, frenato anche da un problema tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spettacolo all'ex Gand-Wevelgem: gran volata di Philipsen, sua la In Flanders Fields

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